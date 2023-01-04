Доходы ПФУ выросли более чем на 100 млрд. гривен: сколько выплатили пенсий за 2022 год

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ составили 403,6 млрд гривен (из которых 23,3 млрд гривен средства из государственного бюджета Украины за некоторые категории застрахованных лиц). Из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других планируемых выплат поступило 210,4 млрд гривен.

Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 590,0 млрд гривен, против 520,9 млрд гривен в 2021 году.

На выплату пенсий в 2022 году направлено 574,2 млрд гривен, что на 12,6% больше, чем в 2021 году (509,9 млрд. гривен).

На выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг направлено 6,4 млрд гривен.