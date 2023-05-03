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Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло

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Україна, Середа 03 травня 2023 13:05
Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло Фото: доходи ПФУ значно зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 77,6 млрд гривень (на 45,1%) до 249,5 млрд гривень. Частково збільшення пов'язане із новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, доходи розподілилися таким чином:

  • Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) - 138,4 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),
  • Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат - 82,9 млрд гривень (+24,7 млрд гривень),
  • Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій - 19,7 млрд гривень,

Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році - 8,5 млрд гривень.

Доходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинулоДоходи Пенсійного фонду України значно зросли: що на це вплинуло

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік із усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

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