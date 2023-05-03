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Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло

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Украина, Среда 03 мая 2023 13:05
Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло Фото: доходы ПФУ значительно выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 77,6 млрд. гривен (на 45,1%) до 249,5 млрд. гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

  • Собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) – 138,4 млрд гривен (+24,7 млрд гривен),
  • Средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат - 82,9 млрд гривен (+24,7 млрд гривен),
  • Средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий - 19,7 млрд гривен,

Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году - 8,5 млрд гривен.

Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлиялоДоходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд. гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

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