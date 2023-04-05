Доходи Пенсійного фонду України значно зросли у 2023 році: що на це вплинуло

Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 56,2 млрд гривень до 184,7 млрд гривень. Частково збільшення пов'язане із новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік із усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).

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