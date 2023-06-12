Німеччина хоче продовжити контракт на транзит російського газу через Україну після 2024 року

Німеччина може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угода про транзит газу між Україною та Росією не буде продовжена після закінчення терміну її дії наприкінці 2024 року.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Хабек, який також є віце-канцлером, зробив різке попередження на економічній конференції у східній Німеччині, заявивши, що політики мають уникати "повторення тієї ж помилки", припускаючи, що економіка не постраждає без запобіжних заходів для забезпечення енергопостачання.

Він додав, що необхідно дотримуватись правил розподілу тягаря потенційної нестачі газу в Східній Європі, а це означає, що Німеччині доведеться експортувати туди газ, щоб компенсувати дефіцит, а виробникам у найбільшій економіці Європи можуть бути обмежені або скорочені поставки.

"Не існує безпечного сценарію розвитку подій", - сказав Хабек на форумі у Бад-Саарові. За його словами, додаткові потужності, у тому числі запланований термінал ЗПГ на північному узбережжі Німеччини, який викликав опір місцевих жителів та екологічних груп, будуть необхідні для підтримки постачань як Східній Німеччині, так і Східній Європі.

Транзитний контракт

Незважаючи на повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, опублікованому минулого тижня, навіть якщо деякі поставки продовжаться після 2024 року, малоймовірно, що чинна угода про транзит буде продовжена на аналогічних умовах з огляду на відсутність політичної підтримки.

"Прямі переговори між Україною та Росією щодо продовження транзитного контракту в нинішніх умовах виглядають вкрай неправдоподібно", - вважають автори доповіді.

Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Воно передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.