Доход Facebook вырос на 17%

В компании Facebook показали доход за первый финансовый квартал 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Так, согласно отчетам, выручка компании составляет 17,74 млрд долларов, а чистая прибыль - 4,9 млрд долларов. В 2019 году, эти показатели были равны 15,1 млрд долларов и 2,43 млрд долларов соответственно. Указано, что годовой доход вырос на 17%.

Ожидается, что Facebook снизит свои расходы на командировки, мероприятия и маркетинг, а также будет нанимать меньше новых сотрудников. Компания планирует уменьшить годовые расходы до 52−56 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 54−59 млрд долларов. На доходах компании может отрицательно сказаться кризис, который последует за пандемией COVID-19.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире.

Напомним, ранее Facebook запустил сервис видеозвонков Messenger Rooms из-за возросшей популярности таких приложений во время пандемии коронавируса. Сервис запущен уже, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель. Сначала он появится только в Messenger и Facebook, а затем в Instagram, WhatsApp и Portal.