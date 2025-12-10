Дохід інвесторів Inzhur перевищив 1 мільярд гривень

Про перевищення позначки в 1 мільярд гривень консолідованого доходу інвесторів Inzhur стало відомо в середу, 10 грудня - відразу після виплати листопадових дивідендів інвесторам фонду Inzhur REIT.

Оновлений показник склав 1,029 млрд грн, з яких 567,7 млн грн - це виплачені дивіденди, а 462,01 млн грн - капіталізація (зростання вартості активів).

Шлях до мільярда консолідованого доходу зайняв 3 роки і 9 місяців: при цьому більшу його частину Inzhur подолав в 2025 році - наростивши суму на 63,63%.

Таке зростання стало можливим, зокрема, завдяки успішному запуску нового мегафонду Inzhur REIT, який знизив мінімальний поріг інвестицій у велику комерційну нерухомість України до рекордних 10 грн.

Ключові показники Inzhur станом на 10 грудня 2025 року виглядають так: 46 тисяч - активних рахунків; 4,58 млрд грн - активів в управлінні; 1,029 млрд грн - дохід співвласників.