UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Дохід інвесторів Inzhur перевищив 1 мільярд гривень

Фото: дохід інвесторів Inzhur перевищив 1 мільярд гривень (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Інвестиційна REIT-компанія Inzhur продовжує ефективно нарощувати всі ключові показники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Про перевищення позначки в 1 мільярд гривень консолідованого доходу інвесторів Inzhur стало відомо в середу, 10 грудня - відразу після виплати листопадових дивідендів інвесторам фонду Inzhur REIT.

Оновлений показник склав 1,029 млрд грн, з яких 567,7 млн грн - це виплачені дивіденди, а 462,01 млн грн - капіталізація (зростання вартості активів).

Шлях до мільярда консолідованого доходу зайняв 3 роки і 9 місяців: при цьому більшу його частину Inzhur подолав в 2025 році - наростивши суму на 63,63%.

Таке зростання стало можливим, зокрема, завдяки успішному запуску нового мегафонду Inzhur REIT, який знизив мінімальний поріг інвестицій у велику комерційну нерухомість України до рекордних 10 грн.

Ключові показники Inzhur станом на 10 грудня 2025 року виглядають так: 46 тисяч - активних рахунків; 4,58 млрд грн - активів в управлінні; 1,029 млрд грн - дохід співвласників.

Що відомо про компанію

Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість.

Інвестори отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів: в портфелі Inzhur є об’єкти для ресторанів McDonald’s, супермаркетів "Фора" і Novus, магазинів Comfy і MasterZoo, а також великий ТРЦ Sky Park у Вінниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
БізнесІнвестиції в Україну