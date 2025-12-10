Дохід інвесторів Inzhur перевищив 1 мільярд гривень

Інвестиційна REIT-компанія Inzhur продовжує ефективно нарощувати всі ключові показники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Про перевищення позначки в 1 мільярд гривень консолідованого доходу інвесторів Inzhur стало відомо в середу, 10 грудня - відразу після виплати листопадових дивідендів інвесторам фонду Inzhur REIT.
Оновлений показник склав 1,029 млрд грн, з яких 567,7 млн грн - це виплачені дивіденди, а 462,01 млн грн - капіталізація (зростання вартості активів).
Шлях до мільярда консолідованого доходу зайняв 3 роки і 9 місяців: при цьому більшу його частину Inzhur подолав в 2025 році - наростивши суму на 63,63%.
Таке зростання стало можливим, зокрема, завдяки успішному запуску нового мегафонду Inzhur REIT, який знизив мінімальний поріг інвестицій у велику комерційну нерухомість України до рекордних 10 грн.
Ключові показники Inzhur станом на 10 грудня 2025 року виглядають так: 46 тисяч - активних рахунків; 4,58 млрд грн - активів в управлінні; 1,029 млрд грн - дохід співвласників.
Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість.
Інвестори отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів: в портфелі Inzhur є об’єкти для ресторанів McDonald’s, супермаркетів "Фора" і Novus, магазинів Comfy і MasterZoo, а також великий ТРЦ Sky Park у Вінниці.