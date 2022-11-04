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Догралися. Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом

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П'ятниця 04 листопада 2022 19:15
Догралися. Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Сергій Пишкін

Російську Федерацію принизили в її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі. До неї внесли поправку щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

"З 2005 щороку Росія ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: "РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п’ятниця РФ в ООН", - пише Кислиця.

Фото: Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом (twitter.com/SergiyKyslytsya)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя продовжує заперечувати причетність окупантів до звірств в Бучі.

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