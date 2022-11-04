Догралися. Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом

Російську Федерацію принизили в її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі. До неї внесли поправку щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

"З 2005 щороку Росія ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: "РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п’ятниця РФ в ООН", - пише Кислиця.

Фото: Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом (twitter.com/SergiyKyslytsya)