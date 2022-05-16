Снова не договорились. Министры ЕС не смогли согласовать санкции против России

Во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что дипломаты "не смогли договориться" насчет введения новых санкций.

Боррель добавил, что послы ЕС утвердили финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Таким образом общий объем помощи от Евросоюза достиг 2 миллиардов евро.

Глава дипломатии ЕС не сообщил детали переговоров. Вероятнее всего наиболее острым был вопрос введения нефтяного эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций.