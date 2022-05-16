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Снова не договорились. Министры ЕС не смогли согласовать санкции против России

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (John Thys / Pool Photo via AP)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время брифинга после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Боррель сказал, что дипломаты "не смогли договориться" насчет введения новых санкций.

Боррель добавил, что послы ЕС утвердили финансовую помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Таким образом общий объем помощи от Евросоюза достиг 2 миллиардов евро.

Глава дипломатии ЕС не сообщил детали переговоров. Вероятнее всего наиболее острым был вопрос введения нефтяного эмбарго, которое входит в шестой пакет санкций.

Ранее мы сообщали, что Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что работа над седьмым пакетом антироссийских санкций начнется сразу же с принятием 6-го, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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