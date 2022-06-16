"Договор согласовали на 75%". У Путина снова заговорили о переговорах с Украиной

"Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75. Прошло уже два месяца, но и до сих пор украинская сторона не удосужилась даже ответить на это официально, передав нам устно, что участвует в переговорах паузу", - говорит Мединский.

По его словам, у Москвы складывается впечатление, что якобы мир руководству Украины не нужен.

Также Мединский заявил, что переговорный процесс был прерван после визита в Киев высокопоставленных чиновников администрации США.

"Прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза", - добавил Мединский.

Он также подчеркнул, что "Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев якобы до сих пор официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора.

Напомним, как заявил глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия, Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому возвращаться за стол переговоров не время.

При этом в Госдепе США также уверены, переговоры с Россией не ко времени, потому что она не будет вести добросовестный диалог.

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