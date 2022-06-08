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Переговоры с Россией несвоевременны, она не будет вести добросовестный диалог, - Госдеп

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США, Среда 08 июня 2022 21:50
Переговоры с Россией несвоевременны, она не будет вести добросовестный диалог, - Госдеп Фото: Карен Донфрид (facebook com ortadoguhabercom)
Автор: РБК-Украина

Переговоры с Россией не являются вопросом близкого времени, нет никаких признаков, что она будет вести добросовестный диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид Укринформу.

Она напомнила, что президент США Джо Байден в комментарии New York Times процитировал президента Владимира Зеленского, который сказал, что в конечном итоге эта война будет завершена дипломатическим путем.

Байден также заявлял, что США делают все возможное, дабы усилить позиции Украины, когда переговоры все же начнуться.

"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не является вопросом близкого времени", - заявила она, отметив, что нет никаких признаков того, что Россия будет вести добросовестный диалог.

Донфрид заверила в том, что украинские вопросы не будут решаться без самой Украины.

"Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.

Напомним, в Госдепе считают, что Украина должна получить главную роль в переговорах о деблокаде портов с зерном.

Кроме того, президент США Джо Байден накануне российского вторжения распорядился рассекретить данные разведки из-за скептического отношения союзников к заявлениям о военной угрозе.

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Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США
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