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"Договір узгодили на 75%". У Путіна знову заговорили про переговори з Україною

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Москва, Четвер 16 червня 2022 14:05
"Договір узгодили на 75%". У Путіна знову заговорили про переговори з Україною Фото: очільник делегації РФ Володимир Мединський (facebook.com/myRTVi)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори між Україною та РФ були призупинені за ініціативою Києва. Коли вже було на 75% узгоджено проект договору, укладеного переговорними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника делегації РФ на переговорах з Україною Володимира Мединського, якого цитує ТАСС.

"Ці переговори завершилися 15 квітня тим, що ми передали українській стороні узгоджений переговорними групами проект договору. Він узгоджений був відсотків на 75. Минуло вже два місяці, але й досі українська сторона не спромоглася навіть відповісти на це офіційно, передавши нам усно, що бере у переговорах паузу", - каже Мединський.

За його словами, у Москви складається враження, що нібито мир керівництву України не потрібен.

Також Мединський заявив, що переговорний процес було перервано після візиту до Києва високопосадовців адміністрації США.

"Перервався після того, як Україну відвідали наприкінці квітня керівники Пентагону та державного департаменту США. Я так розумію, що було проведено консультації, після яких у переговорах було взято паузу", - додав Мединський.

Він також наголосив, що "Росія відкрита до переговорів з Україною", але Київ нібито досі офіційно не відповів на узгоджений переговорними групами проект мирного договору.

Нагадаємо, як заявив глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, Україна зараз знаходиться в слабкій переговорній позиції, тому повертатися за стіл переговорів не час.

При цьому в Держдепі США також впевнені, переговори з Росією не на часі, бо вона не буде вести сумлінний діалог.

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