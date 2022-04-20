UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Договор о гарантиях безопасности для Украины уже дорабатывают, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Юридические подгруппы, которые принимают участие в мирных переговорах с Россией, дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины. Процесс продолжается с оглядкой на то, что будет происходить на полях сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

По его словам, у украинской стороны было удачное формульное решение, как выйти из войны и получить гарантии безопасности. И более-менее понятная формула зафиксирована в стамбульском коммюнике.

Но после того, как стало известно о военных преступлениях российской армии в Киевской области, переговорный фон изменился. Кроме того, после этого произошел ракетный удар по вокзалу в Краматорске, а на сегодня продолжается физическое уничтожение Мариуполя.

"Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву. Идут политические консультации на уровне политических советников стран потенциальных гарантов. Все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что тяжелая ситуация в Мариуполе усложнила переговорный процесс, а Россия сделала серьезную ставку на второй этап войны на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаГарантии безопасности