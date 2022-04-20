Договір про гарантії безпеки для України вже доопрацьовують, - Подоляк

Юридичні підгрупи, які беруть участь у мирних переговорах з Росією, доопрацьовують договір про гарантії безпеки для України. Процес триває з оглядкою на те, що буде відбуватися на полях зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ" .

За його словами, в української сторони було вдале формульне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки. І більш-менш зрозуміла формула зафіксована в стамбульському комюніке.

Але після того, як стало відомо про військові злочини російської армії в Київській області, переговорний фон змінився. Крім того, після цього стався ракетний удар по вокзалу в Краматорську, а на сьогодні триває фізичне знищення Маріуполя.

"Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн потенційних гарантів. Все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення", - додав Подоляк.