RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Договір про гарантії безпеки для України вже доопрацьовують, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Юридичні підгрупи, які беруть участь у мирних переговорах з Росією, доопрацьовують договір про гарантії безпеки для України. Процес триває з оглядкою на те, що буде відбуватися на полях зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для "НВ".

За його словами, в української сторони було вдале формульне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки. І більш-менш зрозуміла формула зафіксована в стамбульському комюніке.

Але після того, як стало відомо про військові злочини російської армії в Київській області, переговорний фон змінився. Крім того, після цього стався ракетний удар по вокзалу в Краматорську, а на сьогодні триває фізичне знищення Маріуполя.

"Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн потенційних гарантів. Все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що важка ситуація в Маріуполі ускладнила переговорний процес, а Росія зробила серйозну ставку на другий етап війни на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаГарантії безпеки