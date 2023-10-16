Договір укласти не вийде. Юрист розповіла, кому відмовлять у купівлі житла

Під час війни в Україні забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором: нотаріуси відмовлять реєструвати такий договір. Тому тим, хто шукає квартиру, треба ретельно перевіряти продавців-власників.
Про це у колонці для РБК-Україна розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.
Під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну забороняється купувати майно у тих, хто пов'язаний з державою-агресором, пояснює Ярина Паш. Якщо така людина звернеться до нотаріуса за оформленням договору купівлі-продажу, їй відмовлять.
"Згідно з Постановою Кабміну №164, незавершені нотаріальні дії за зверненням особи, пов’язаної з державою-агресором, визначеної Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації" зупиняються. Якщо така особа звернеться за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у її вчиненні", – каже юрист.
Згідно з Постановою № 187, особами пов’язаної з державою-агресором вважаються:
"Перевірте, хто є власником нерухомого майна, чи не є випадково власником людина, пов’язана з державою-агресором. Також зверніть увагу на наявність і відповідність оформлення правовстановлювальних та технічних документів на нерухоме майно", – радить співрозмовниця.
Також вона закликає перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень, чи не є житло об’єктом спору. Окремо варто дізнатись, чи немає за житлом боргів по комунальних послугах.
Раніше також юрист розповіла, чи можливо купити і продати житло, яке знаходиться на окупованих територіях.
Також ми писали, як змінилися ціни на квартири в західних регіонах від початку війни та чи можуть вони знизитися найближчим часом.
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