"Догосподарювались": найбільша мережа супермаркетів РФ вперше за 20 років стала збитковою

Російський ритейл-гігант "Магніт" офіційно звітував про фінансовий крах за підсумками 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна

Звітність головної операційної компанії групи АТ «Тандер» (керує мережами «Магніт» та «Магніт Косметик») шокувала ринок: чистий збиток склав 22,5 млрд рублів. Це перший від’ємний результат за всю історію існування мережі, що налічує понад 32 тисячі торгових точок.

Чому гігант пішов на дно?

Попри те, що виторг мережі формально зріс на 11% (до 3,1 трлн рублів), компанія опинилася в «ідеальному штормі» економічних проблем:

Кредитний зашморг: Головним ворогом бізнесу стала рекордна ключова ставка центробанку РФ. Витрати на обслуговування боргів підскочили на 74% , з’ївши весь реальний прибуток.

Економія «на сірниках»: Росіяни масово перейшли в режим жорсткої економії, обираючи лише найдешевші продукти. Щоб не втратити покупців, мережа була змушена тримати низькі ціни, що обвалило її рентабельність до історичного мінімуму.

Не лише «Магніт»

Фінансове падіння найбільшого ритейлера — це не випадковість, а діагноз для всієї економіки РФ. Високі відсотки за кредитами вже призвели до збитків таких гігантів, як «Лукойл», «Северсталь» та «Русал».

Експерти зазначають: коли навіть компанії, що продають їжу, стають збитковими, це свідчить про глибоку системну кризу, яку вже неможливо приховати за «красивими» цифрами виторгу.