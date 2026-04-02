"Дохозяйничались": крупнейшая сеть супермаркетов РФ впервые за 20 лет стала убыточной

03:53 02.04.2026 Чт
2 мин
Узнайте, как дорогие кредиты и бедность населения обвалили прибыли гиганта
aimg Оксана Гапончук
"Дохозяйничались": крупнейшая сеть супермаркетов РФ впервые за 20 лет стала убыточной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский ритейл-гигант "Магнит" официально отчитался о финансовом крахе по итогам 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина

Отчетность главной операционной компании группы АО "Тандер" (управляет сетями "Магнит" и "Магнит Косметик") шокировала рынок: чистый убыток составил 22,5 млрд рублей. Это первый отрицательный результат за всю историю существования сети, насчитывающей более 32 тысяч торговых точек.

Почему гигант пошел на дно?

Несмотря на то, что выручка сети формально выросла на 11% (до 3,1 трлн рублей), компания оказалась в "идеальном шторме" экономических проблем:

  • Кредитная удавка: Главным врагом бизнеса стала рекордная ключевая ставка центробанка РФ. Расходы на обслуживание долгов подскочили на 74%, съев всю реальную прибыль.

  • Экономия "на спичках": Россияне массово перешли в режим жесткой экономии, выбирая только самые дешевые продукты. Чтобы не потерять покупателей, сеть была вынуждена держать низкие цены, что обвалило ее рентабельность до исторического минимума.

Не только "Магнит"

Финансовое падение крупнейшего ритейлера - это не случайность, а диагноз для всей экономики РФ. Высокие проценты по кредитам уже привели к убыткам таких гигантов, как "Лукойл", "Северсталь" и "Русал".

Эксперты отмечают: когда даже компании, продающие еду, становятся убыточными, это свидетельствует о глубоком системном кризисе, который уже невозможно скрыть за "красивыми" цифрами выручки.

Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои