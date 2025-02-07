Догляд за авто: які матеріали краще

За вікном суцільна цифровізація, під капотом та на торпедо – сенсори та процесори, а пил з цих поверхонь ми витираємо так само, як і кілька століть тому – серветкою з м’якої тканини. Проте, насправді вибір у нинішнього автомобіліста доволі широкий.

Попри всі кроки прогресу, для серветок і ганчірок на борту автомобіля залишається ціла купа роботи: протерти скло та дзеркало, витерти руки після заправки, швиденько забрати з сидіння крихти печива чи пролиту каву… А якщо вже взятись за роботу під капотом або священний для щирого автофана процес миття кузову – тут вже одним клапотем тканини не обійдешся. Певно, не всі здогадуються, що на кожен такий випадок сучасні технології пропонують особливе рішення

Завжди під рукою

Точніше, не під рукою, а під сидінням чи в кишені дверей. На той самий "будь-який випадок" треба тримати у зоні доступу рушничок з так званої мікрофібри. Це має бути товста і ворсиста тканина, яка здатна по-перше, увібрати в себе багато вологи, а по-друге, тримати цю вологу у собі так, щоби після проведення по мокрій поверхні ця поверхня залишалася сухою. Власне, саме такі серветки-рушнички – мов пухнасті і яскравих кольорів – і продаються сьогодні на АЗС та в госптоварних кутках супермаркетів.

Блиск в інтер’єрі

Для прибирання пилу з торпедо та інших пластикових деталей і для нанесення на них поліролі професіонали з автомакіяжу радять в першу чергу товсту м’яку тканину типу байки. І найчастіше цих серветок має бути дві, однакових, але (для зручності) різних кольорів: перша для нанесення препарату і друга, суха і чиста, для його подальшого розтирання. Але зазначимо, що тут можуть бути нюанси в залежності від типу поліролі – зазвичай виробник вказує на упаковці спосіб використання свого препарату.

Мийка

Терти змочений шампунем кузов краще спеціальною губкою – обирайте ту, яка має великі отвори: в них будуть ховатись піщинки та інші частки бруду, які могли б подряпати фарбу. Не менш важливим є "інструмент" для фінального осушення поверхні після миття. Для цього є аж кілька видів серветок, які зорієнтовані на ті самі дві головні спроможності – ефективно вбирати у себе вологу і не залишати після себе розводів, тобто слідів вологи у вигляді мікрокрапель. Тобто це знов таки ті самі серветки з мікроволокна (мікрофібра), синтетичні серветки з перфорацією та схожі на них замшеві лоскути. Натуральні замшеві доволі дорогі і мало поширені, але вони бувають також штучними, і в багатьох випадках суттєвої різниці між ними немає.

Альтернативний згаданим варіантам матеріал – звичайна, вибачайте, ганчірка з товстої бавовни або байки. Але після неї може знадобитись ще одне обтирання кузова – вже з метою остаточного осушення і прибирання розводів. Ще один, так би мовити, швидкісний інструмент – універсальна ганчірка, схожа на штучну замшу, яка продається у такому собі пластиковому тубусі. Нею можна і мити машину, і осушувати її після миття – важливо тільки її ретельно прополіскувати.

Чисте скло

Насправді ідеально очистити лобове скло дуже непросто – професіонали на автомийках використовують для цього потужний шампунь або спеціальний препарат і послідовно дві серветки. Підхід аналогічний з миттям кузову – дві серветки для двох етапів. Проте роль кінцевого осушення тут значно вища, бо на прозорому склі будуть помітними найменші сліди від висохлої води чи жиру. Начисто витирати скло краще мікрофіброю, але в принципі згодиться сухий байковий лоскут, головне, щоб він був чистим.

Коротко

Дуже важливий момент стосовно будь-якої серветки в машині – її стан в конкретний момент часу. Перш за все, вона має бути чистою, в сенсі без пилу, дрібних частинок піску та грунту. Адже кожна піщинка є абразивним елементом, який, рухаючись разом з тканиною по поверхні, нещадно дряпає її. А по-друге, деякі ваші рушники автомобільного призначення треба берегти від жиру. Зокрема, якщо через серветку на лобове скло потрапить поліроль для торпедо, мастило, антифриз чи щось подібне – вам доведеться витратити чимало часу на ретельне очищення скла. Інакше в темну пору вам дошкулятимуть плями світла перед очима – а це вже загроза безпеці руху.