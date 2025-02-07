Уход за авто: какие материалы лучше

За окном сплошная цифровизация, под капотом и на торпедо - сенсоры и процессоры, а пыль с этих поверхностей мы вытираем так же, как и несколько веков назад - салфеткой из мягкой ткани. Однако, на самом деле выбор у нынешнего автомобилиста довольно широк.

Несмотря на все шаги прогресса, для салфеток и тряпок на борту автомобиля остается целая куча работы: протереть стекло и зеркало, вытереть руки после заправки, быстренько убрать с сиденья крошки печенья или пролитый кофе... А если уж взяться за работу под капотом или священный для истинного автофана процесс мытья кузова - здесь уже одним лоскутом ткани не обойдешься. Наверное, не все догадываются, что на каждый такой случай современные технологии предлагают особое решение

Всегда под рукой

Точнее, не под рукой, а под сиденьем или в кармане двери. На тот самый "любой случай" надо держать в зоне доступа полотенце из так называемой микрофибры. Это должна быть толстая и ворсистая ткань, которая способна во-первых, впитать в себя много влаги, а во-вторых, держать эту влагу в себе так, чтобы после проведения по мокрой поверхности эта поверхность оставалась сухой. Собственно, именно такие салфетки-полотенца - как пушистые и ярких цветов - и продаются сегодня на АЗС и в хозтоварных уголках супермаркетов.

Блеск в интерьере

Для уборки пыли с торпедо и других пластиковых деталей и для нанесения на них полироли профессионалы по автомакияжу советуют в первую очередь толстую мягкую ткань типа байки. И чаще всего этих салфеток должно быть две, одинаковых, но (для удобства) разных цветов: первая для нанесения препарата и вторая, сухая и чистая, для его последующего растирания. Но отметим, что здесь могут быть нюансы в зависимости от типа полироли - обычно производитель указывает на упаковке способ использования своего препарата.

Мойка

Тереть смоченный шампунем кузов лучше специальной губкой - выбирайте ту, которая имеет большие отверстия: в них будут прятаться песчинки и другие частицы грязи, которые могли бы поцарапать краску. Не менее важным является "инструмент" для финального осушения поверхности после мытья. Для этого есть аж несколько видов салфеток, которые ориентированы на те же две главные способности - эффективно впитывать в себя влагу и не оставлять после себя разводов, то есть следов влаги в виде микрокапель. То есть это опять же те же салфетки из микроволокна (микрофибра), синтетические салфетки с перфорацией и похожие на них замшевые лоскуты. Натуральные замшевые довольно дорогие и мало распространены, но они бывают также искусственными, и во многих случаях существенной разницы между ними нет.

Альтернативный упомянутым вариантам материал - обычная, простите, тряпка из толстого хлопка или байки. Но после нее может потребоваться еще одно обтирание кузова - уже с целью окончательного осушения и уборки разводов. Еще один, так сказать, скоростной инструмент - универсальная тряпка, похожая на искусственную замшу, которая продается в таком себе пластиковом тубусе. Ею можно и мыть машину, и осушать ее после мытья - важно только ее тщательно прополаскивать.

Чистое стекло

На самом деле идеально очистить лобовое стекло очень непросто - профессионалы на автомойках используют для этого мощный шампунь или специальный препарат и последовательно две салфетки. Подход аналогичен с мытьем кузова - две салфетки для двух этапов. Однако роль конечного осушения здесь значительно выше, потому что на прозрачном стекле будут заметны малейшие следы от высохшей воды или жира. Начисто вытирать стекло лучше микрофиброй, но в принципе сгодится сухой байковый лоскут, главное, чтобы он был чистым.

Вкратце

Очень важный момент применительно к любой салфетке в машине - ее состояние в конкретный момент времени. Прежде всего, она должна быть чистой, в смысле без пыли, мелких частиц песка и грунта. Ведь каждая песчинка является абразивным элементом, который, двигаясь вместе с тканью по поверхности, нещадно царапает ее. А во-вторых, некоторые ваши полотенца автомобильного назначения надо беречь от жира. В частности, если через салфетку на лобовое стекло попадет полироль для торпедо, масло, антифриз или что-то подобное - вам придется потратить немало времени на тщательную очистку стекла. Иначе в темное время суток вас будут донимать пятна света перед глазами - а это уже угроза безопасности движения.