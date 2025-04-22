ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, - WP

Вторник 22 апреля 2025 09:21
UA EN RU
DOGE Маска получил доступ к секретным данным о мигрантах в США, - WP Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

DOGE под руководством Илона Маска, получил доступ к секретной системе Министерства юстиции США, содержащей данные о миллионах мигрантов. Это вызвало беспокойство по поводу конфиденциальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, получил доступ к сверхсекретной системе Министерства юстиции США.

Как пишет The Washington Post, эта система ECAS содержит данные о миллионах легальных и нелегальных мигрантов.

Речь идет об именах, адресах, медицинской истории, показаниях в суде и взаимодействии с правоохранительными органами. Доступ к системе получила группа "советников" DOGE, связанная с частными структурами Маска.

В Минюсте журналистам не подтвердили, был ли доступ реализован, и отказались от комментариев.

В публикации отмечается, что DOGE пытается получить доступ к различным массивам федеральных данных.

В частности, по предварительным отчетам, структура заставила более 6000 иммигрантов самостоятельно покинуть США, ошибочно зачислив их в список умерших.

В WP выражают обеспокоенность из-за таких действий, отмечая, что доступ к подобным системам обычно имеют только специально подготовленные правительственные работники.

Напомним, вчера СМИ писали, что власти США потерпели серьезный инцидент с нарушением конфиденциальности, когда тысячи федеральных служащих получили доступ к секретным документам, в частности, к планам Белого дома и информации по безопасности.

По данным The Washington Post, эти документы стали доступными из-за небрежного использования платформы Google Drive.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Илон Маск
NEWS
Генштаб ВСУ скорректировал некоторые позиции по потерям росармии: какие обновленные данные
Генштаб ВСУ скорректировал некоторые позиции по потерям росармии: какие обновленные данные
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей