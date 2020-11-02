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Додон и Санду проходят во второй тур президентских выборов в Молдове

Автор: РБК-Украина

На президентских выборах в Молдове по итогам обработки 90% протоколов с избирательных участков лидируют действующий президент Молдовы Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Второй тур должен быть назначен на 15 ноября.

Об этом сообщает ЦИК страны.

Игорь Додон набрал 35,85%, Санду - 32,08%.

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый - на третьем месте с 16,93% голосов.

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Ранее РБК-Украина писало, что по данным телефонного опроса, проведенного организацией Watchdog, во втором туре выборов будут соревноваться действующий президент Игорь Додон (40,9%) и бывшая премьер-министр страны Майя Санду (34,6%).

Напомним, молдавский Центризбирком признал сегодняшние выборы президента состоявшимися.

Добавим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прогнозировал, что Россия может ввести войска на территорию Беларуси после проведения президентских выборов в Молдове. Результат молдавских выборов будет влиять на дальнейшие шаги Москвы.

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