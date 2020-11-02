Додон і Санду проходять в другий тур президентських виборів в Молдові

На президентських виборах в Молдові за підсумками обробки 90% протоколів з виборчих дільниць лідирують чинний президент Молдови Ігор Додон і експрем'єр Майя Санду. Другий тур повинен бути призначений на 15 листопада.

Про це повідомляє ЦВК країни.

Ігор Додон набрав 35,85%, Санду - 32,08%.

Кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий - на третьому місці з 16,93% голосів.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними телефонного опитування, проведеного організацією Watchdog, у другому турі виборів будуть змагатися чинний президент Ігор Додон (40,9%) та колишня прем'єр-міністр країни Майя Санду (34,6%).

Нагадаємо, молдовський Центрвиборчком визнав сьогоднішні вибори президента такими, що відбулися.

Додамо, секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозував, що Росія може ввести війська на територію Білорусі після проведення президентських виборів у Молдові. Результат молдовських виборів впливатиме на подальші кроки Москви.