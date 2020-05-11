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Додон предложил проведение президентских выборов в Молдове в ноябре

Новости » Политика     11.05.2020 - 12:43
Додон предложил проведение президентских выборов в Молдове в ноябре
Фото: Игорь Додон (facebook.com/dodon.igor)

Глава государства предложил парламенту назначить дату на следующем заседании

Президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на молдавское агентство IPN.

Глава государства предложил парламенту на следующем заседании назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года.

"Напоминаю, что президентские выборы могут состояться с 23 октября по 23 ноября. Поэтому я предлагаю парламентскому большинству на следующем заседании назначить дату президентских выборов на 1 ноября 2020 года", - сказал он.

Президент добавил, что решил назначить дату на фоне слухов о том, что власти могут отменить или отложить выборы президента.

Напомним, ранее Додон заверил, что правительство Молдовы не планирует продлевать режим чрезвычайного положения в стране после 15 мая. По его словам, решение о восстановлении обычного порядка работы было принято 4 мая на совещании с главами правительства Ионом Кику и парламента Зинаидой Гречаный.

Как писало РБК-Украина, глава Беларуси Александр Лукашенко во время общения с президентом Молдовы заявил, что выборы главы государства в его стране точно пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса.

Теги Новости Украины Молдовапрезидентские выборы
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