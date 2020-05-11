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Додон запропонував проведення президентських виборів у Молдові в листопаді

Новини » Політика     11.05.2020 - 12:43
Додон запропонував проведення президентських виборів у Молдові в листопаді
Фото: Ігор Додон (facebook.com/dodon.igor)

Глава держави запропонував парламенту призначити дату на наступному засіданні

Президент Молдови Ігор Додон пропонує провести президентські вибори в країні 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на молдавське агентство IPN.

Глава держави запропонував парламенту на наступному засіданні призначити дату президентських виборів на 1 листопада 2020 року.

"Нагадую, що президентські вибори можуть відбутися з 23 жовтня по 23 листопада. Тому я пропоную парламентській більшості на наступному засіданні призначити дату президентських виборів на 1 листопада 2020 року", - сказав він.

Президент додав, що вирішив призначити дату на тлі чуток про те, що влада може скасувати або відкласти вибори президента.

Нагадаємо, раніше Додон запевнив, що уряд Молдови не планує продовжувати режим надзвичайного стану в країні після 15 травня. За його словами, рішення про відновлення звичайного порядку роботи було прийнято 4 травня на нараді з главами уряду Іоном Кику і парламенту Зінаїдою Гречаний.

Як писало РБК-Україна, глава Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з президентом Молдови заявив, що вибори глави держави в його країні точно пройдуть влітку попри пандемію коронавируса.

Теги Новини України Молдовапрезидентські вибори
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