ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Новости » Политика    02.07.2019 - 15:47
Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО
Фото: Владимир Зеленский и Христея Фриланд (president.gov.ua)

Президент Украины встретился с главой МИД Канады

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

"Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против. На референдуме по НАТО голоса распределились бы так: 63% - за, 37% против.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.

Зеленский взял на контроль расследование взрыва под Днепром Зеленский просит Раду безотлагательно рассмотреть увольнение Луценко и Климкина
Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОКанада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь