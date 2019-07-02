Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Фото: Владимир Зеленский и Христея Фриланд (president.gov.ua)

Президент Украины встретился с главой МИД Канады

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

"Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против. На референдуме по НАТО голоса распределились бы так: 63% - за, 37% против.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.