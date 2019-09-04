Президент Словении предложил ЕС предоставить Украине "особый статус"

Фото: Борут Пахор (flickr com.european_parliament)

Также президент Словении предложил ЕС предоставить "особый статус" и Турции

Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции и полноценное членство в ЕС странам Западных Балкан. Об этом он сказал в своем выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Турции раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануил Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок.

РБК-Украина писало, высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявляла, что Европейский союз за 5 лет предоставил Украине наибольший пакет помощи за всю историю его существования, благодаря чему стране удалось избежать коллапса экономики.

Напомним, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял то том, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.