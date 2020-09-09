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Додон баллотируется на второй президентский срок в Молдове

Кишинев, Среда 09 сентября 2020 14:23
Додон баллотируется на второй президентский срок в Молдове
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Игорь Додон баллотируется на второй президентский срок. Сегодня он был официально выдвинут на этот пост.

Об этом Додон заявил на брифинге, передает местный сайт agora.md.

Сообщается, что сегодня Додон обратился в ЦИК Молдовы для регистрации инициативной группы по сбору подписей в его поддержку.

"Я принял решение участвовать в выборах президента из-за поддержки граждан Молдовы, с твердым убеждением, что необходимо продолжить те социальные и экономические инициативы, которые были реализованы в течение моего первого срока на посту президента", - заявил он.

Он также добавил, что Молдове нужен сильный и ответственный лидер. Отметим, выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября.

Напомним, ранее Додон анонсировал конституционную реформу в Молдове. В частности, предлагается сокращение численности депутатов в парламенте и ряд других инициатив.

В мае был обнародован компромат на Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из России для финансирования своей Партии социалистов. Деньги Додону якобы передавал местный олигарх Владимир Плахотнюк, который с прошлого года скрывается за границей после смены правительства.

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