Додон анонсировал конституционную реформу в Молдове

Фото: Игорь Додон (Kremlin.ru)

Возглавит комиссию экс-глава Конституционного суда Дмитрий Пулбере

Президент Молдовы Игорь Додон создал комиссию для подготовки конституционной реформы. Он считает это первым шагом к подготовке изменений в основной закон, которые должны коснуться ряда сфер.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Додона, "в последние годы в области конституционной юрисдикции возникли некоторые сложности", и поэтому реформа в этой области необходима.

Он добавил, что решение было принято из-за конституционной блокировки 2014-2020 годов, проблемы политических перебежчиков, предложения сократить количество депутатов, проблемы национальной безопасности.

А также из-за необходимости конкретизировать полномочия и статус Конституционного суда, Высшего совета магистратуры, конкретизации отдельных положений Конституции и пересмотра некоторых решений КС, которые вышли за пределы конституционного поля.

Также известно, что возглавит комиссию экс-глава Конституционного суда Дмитрий Пулбере. Заместителем станет Станислав Павловский, бывший судья ЕСПЧ. В целом список членов комиссии насчитывает 21 человек, среди которых еще двое бывших должностных лиц КС.

Напомним, Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году.