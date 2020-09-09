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Додон балотується на другий президентський термін у Молдові

Кишинів, Середа 09 вересня 2020 14:23
Додон балотується на другий президентський термін у Молдові
Фото: Ігор Додон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Ігор Додон балотується на другий президентський термін. Сьогодні його було офіційно висунутий на цю посаду.

Про це Додон заявив на брифінгу, передає місцевий сайт agora.md.

Повідомляється, що сьогодні Додон звернувся до ЦВК Молдови для реєстрації ініціативної групи по збору підписів на його підтримку.

"Я прийняв рішення брати участь у виборах президента за підтримки громадян Молдови, з твердим переконанням, що необхідно продовжити ті соціальні та економічні ініціативи, які були реалізовані протягом мого першого терміну на посаді президента", - заявив він.

Він також додав, що Молдові потрібен сильний і відповідальний лідер. Зазначимо, вибори президента Молдови відбудуться 1 листопада.

Нагадаємо, раніше Додон анонсував конституційну реформу в Молдові. Зокрема, пропонується скорочення чисельності депутатів в парламенті та низка інших ініціатив.

У травні було оприлюднено компромат на Додона. На опублікованому відео він нібито отримує пакети з грошима з Росії для фінансування своєї Партії соціалістів. Гроші Додону нібито передавав місцевий олігарх Володимир Плахотнюк, який з минулого року переховується за кордоном після зміни уряду.

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