Додому на Різдво. Для українців в Ірландії знову змінили правила проживання

Із 9 жовтня в Ірландії почало діяти нове правило для українських біженців – тривалість дозволеного періоду відсутності скоротилася з 7 днів до нуля. Це означало, що поїхати в Україну на Різдво вони не могли, бо їхнє місце могли передати іншим біженцям.

Таке правило було першим у серії заходів, спрямованих на зниження привабливості Ірландії для людей, які шукають тимчасовий захист.

Втім, у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді тепер вирішили дозволити українцям із тимчасовим захистом вільно подорожувати на різдвяний період. Біженці можуть бути відсутніми в державних місцях проживання з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи владу заздалегідь.

Зміна не стосується біженців, які наразі проживають у житлі за платою за визнання проживання, у заставному чи модульному житлі, які й так мають право подорожувати за своїм бажанням.

Біженці повинні будуть повернутися до свого житла в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє місце, а будь-які залишені особисті речі утилізують через 60 днів.

Згідно з новими правилами, українці повинні будуть продовжувати сплачувати обов’язкові внески за житло під час відсутності.

Після 5 січня можуть бути відсутні лише ті, хто має дозвіл на відсутність у виняткових випадках або ті, хто добровільно відмовився від житла за погодженою формою. Будь-яка відсутність без дозволу після цієї дати буде розглядатися як відмова, і житло може бути перерозподілено, попередило відомство.

Українських біженців також попереджають, що вони залишаються відповідальними за дітей, яких за жодних обставин не можна залишати в помешканнях без супроводу.