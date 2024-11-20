В Україні випустили "Московські конвенції" щодо військовополонених: що про це відомо

В Україні створили альтернативну версію Женевської конвенції - так звані "Московські конвенції" щодо поводження з військовополоненими, які мають нагадати світу про злочини РФ проти людяності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена України у Facebook.

Що відомо про створені в Україні "Московські конвенції"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація порушила всі можливі норми Женевської конвенції.

"Росіяни систематично катують та вбивають українських полонених, однак міжнародні організації як МКЧХ та ООН досі займають "нейтральну" позицію і не засуджують публічно дії РФ", - додав він.

З огляду на таку ситуацію, Асоціація родин захисників Азовсталі та Banda Agency випустили альтернативну версію Женевських конвенцій - "Московські конвенції":

авторів тексту консультували експерти Медійної ініціативи за права людини

статті в "конвенціях" написані на базі реальних свідчень колишніх полонених та їхніх рідних

структура документа нагадує текст оригіналу, але його статті описують зовсім інші "норми": катування електричним струмом, відрізання частин тіла, моральне та фізичне приниження, сексуальне насильство і навіть вбивства

Презентація проекту "Московська конвенція" (фото: facebook.com/office.ombudsman.ua)

"Свавілля та безкарність дозволили російським катам переписати Женевські конвенції. Нині, і поки їх не спинить світ, вони - Московські", - наголошується на перших сторінках книги.

У Banda Agency уточнили, що "Московська конвенція" - не гіперболізована орвеллівська вигадка, а правдивіша реальність, ніж те, що Женевські норми працюють двосторонньо".

В цілому проект має на меті:

донести факти порушення договору до світової спільноти

добиватися реакції міжнародних організацій на свавільну поведінку РФ

"Наразі ми бачимо кризу діяльності міжнародних організацій. ООН не може виключити зі свого складу країну-терориста, яка у центрі Європи вбиває і калічить цивільних та дітей. МКЧХ не може знайти механізми впливу на Росію, щоб отримати доступ до місць утримання українських полонених у РФ. Як наслідок, українці гинуть у російській неволі через неналежні умови утримання і тортури", - наголосив Лубінець.

Він додав, що Україна має й надалі тиснути на міжнародні організації з вимогою виконувати свій мандат.

"Що залишається Україні в такому випадку? Безперечно вливати та закликати міжнародні організації робити свою роботу. У разі толеруванням злочинів РФ - робити дієві кроки, які покажуть, що ми самі створимо нові механізми. Адже якщо міжнародні організації виявляються недієвими у питанні захисту прав людини, то чи не час створювати нові", - зауважив омбудсмен.

Під час презентації проекту Лубінець зазначив також, що впродовж останніх 10 років Женевські конвенції замість того, щоб працювати та бути "пігулкою", "ліками" від жорстокості, "перетворились на ліки, що позбавляють зору".

"Всі розуміють і публічно заявляють, що РФ свідомо порушує права українських військовополонених. Але які дії після цього? Таке враження, що світ просто осліп - з одного боку кажуть про це, а з іншого боку - нічого не роблять. Тому виникла ідея представити "Московські конвенції", по яких діє РФ", - пояснив уповноважений ВРУ з прав людини.

Дмитро Лубінець спілкується зі ЗМІ (фото: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Родичі військовополонених закликають громадян долучатися до розголосу такої ініціативи, адже "що більше ми говоримо про злочини Росії, то важче їх замовчувати".

Уточнюється, що фізичні книги "Московських конвенцій" команда проекту передасть політичним лідерам, послам та омбудсманам різних країн.

Тим часом онлайн-версію можна переглянути на відповідному сайті.

В Офісі омбудсмена розповіли також, як громадяни можуть самостійно доєднатися до поширення матеріалів проекту:

завантажувати матеріали з перекладом на мови світу за посиланням

поширювати їх у мережі та на вулицях міст

вимагати визнати злочини Росії та захистити полонених

Допис Офісу омбудсмена (скриншот: facebook.com/office.ombudsman.ua)

Зазначимо, що презентація "Женевська Московська конвенція щодо поводження з військовополоненими" відбулась в Media Center Ukraine (за підтримки Офісу омбудсмена).