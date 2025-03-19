ООН зафіксувала нові жахливі злочини Росії в Україні, - МЗС
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні задокументувала нові злочини Росії проти людяності. Вона наголошує на важливості притягнення відповідальних осіб до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що упродовж третього року своєї роботи Комісія зафіксувала додаткові грубі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права російськими окупантами в Україні. Експерти знайшли беззаперечні докази та свідчення жахливих злочинів, які систематично скоює Росія в ході збройної агресії проти української держави.
Доповідь Комісії показує, що Російська Федерація продовжує катувати цивільних і військовополонених, утримувати заручників у нелюдських умовах, використовувати сексуальне насильство як метод тортур, зокрема до затриманих чоловіків. Вона містить кричущі факти численних страт військовополонених та впровадження російським командуванням політики "не брати в полон", що є прямим та цинічним порушенням Женевських конвенцій.
"Комісія прямо вказує: масові й систематичні катування та насильницькі зникнення є не просто воєнними злочинами, а елементами спланованої державної політики Росії, яка діє з почуттям повної безкарності, - зазначили в МЗС.
Такі дії Комісія кваліфікує як злочини проти людяності, що тягне за собою найвищий рівень міжнародної відповідальності.
Висновки Комісії підкреслюють нагальну потребу в продовженні подальшого міжнародного розслідування всіх злочинів РФ, притягненні винних до відповідальності, створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії та посиленні санкційного тиску.
Злочини РФ в Україні
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон. Відео страти полонених було опубліковане в мережі.
Також у лютому 2025 року у мережі з'явилося відео страти українських воїнів, які потрапили у полон росіян у Курській області. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. За словами одного з українських бійців, це були воїни 82-ї бригади.
А омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2024 році офіційно підтвердили розстріли росіянами 109 українських військовополонених. За його словами, за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських захисників.
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