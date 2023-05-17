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Додік зібрався в Росію. В Брюсселі натякнули Боснії на наслідки візиту для вступу в ЄС

Фото: президент Республіки Сербської Мілорад Додік (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Боснію попередили, що союзники Європейського союзу не відвідують Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У середу, 17 травня, комісар ЄС з питань розширення Олівер Вархелі попередив Боснію і Герцеговину, що союзники ЄС не відвідують Росію, маючи на увазі анонсований візит до Москви президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

"Нам потрібно, щоб Боснія і Герцеговина була нашим союзником...Хто хоче бути нашим союзником, не їде до Росії", - заявив комісар ЄС на прес-конференції в Сараєво, маючи на увазі необхідність спільного фронту проти російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина офіційно подала заявку на членство в ЄС 15 лютого 2016 року, після кількох років конституційних реформ і залучення до Дейтонської мирної угоди.

В грудні минулого року через побоювання, що війна в Україні може дестабілізувати Балканський регіон країна отримала статус кандидата.

Раніше Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в Республіці Сербській.

Крім того, ми повідомляли, що Додік підтримав анексію Росією українських територій.

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