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Додік може проголосити незалежність Республіки Сербської, якщо Трамп стане президентом США

Фото: президент Республіки Сербської Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік готовий проголосити незалежність регіону від Боснії та Герцеговини, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мілорада Додіка в інтерв'ю ТВ Прва.

Додік зазначив, що коли Дональд Трамп переміг в Америці у 2016 році, у нього був намір проголосити незалежність Республіки Сербської, але потім "деякі навколо злякалися", і він "цього не зробив". 

"Повинен сказати, що сьогодні я шкодую, що не зробив цього. Але якби Трамп знову переміг, думаю, я б не вагався", - заявив президент Республіки Сербської.

Він наголосив, що вірить у незалежність Республіки Сербської та вважає, що колись вона має відбутися.

Варто зазначити, що Додік часто робить заяви про можливість проголошення незалежності цього утворення від Боснії та Герцеговини.

Раніше у липні він заявляв, що до кінця року в Республіці Сербській може відбутися референдум щодо її подальшого статусу, однак цього так і не трапилося.

Ситуація в Республіці Сербській

Раніше в липні президент Республіки Сербської Мілорад Додік підписав відверто сепаратистський закон про відмову публікації в Республіці Сербської актів та законів Боснії і Герцеговини, що викликало різку критику з боку високого представника БіГ Крістіана Шмідта. Він анулював два закони, які ігнорували положення Конституційного суду БіГ, за що в РС щодо нього було "порушено" кримінальну справу.

Нагадаємо, що згідно з Дейтонською мирною угодою, Боснія за підсумками війни у 1990-х роках була поділена на автономні регіони: Республіку Сербську та Федерацію БіГ, де проживають боснійці та хорвати.

 

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСербияБосния и Герцеговина