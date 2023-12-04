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Додик может провозгласить независимость Республики Сербской, если Трамп станет президентом США

Фото: президент Республики Сербской Милорад Додик (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Республики Сербской Милорад Додик готов провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины, если Дональд Трамп будет избран президентом Соединенных Штатов Америки на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Милорада Додика в интервью ТВ Прва.

Додик отметил, что когда Дональд Трамп победил в Америке в 2016 году, у него было намерение провозгласить независимость Республики Сербской, но потом "некоторые вокруг испугались", и он "этого не сделал".

"Должен сказать, что сегодня я сожалею, что не сделал этого. Но если бы Трамп снова победил, думаю, я бы не колебался", - заявил президент Республики Сербской.

Он подчеркнул, что верит в независимость Республики Сербской и считает, что когда-нибудь она должна состояться.

Стоит отметить, что Додик часто делает заявления о возможности провозглашения независимости этого образования от Боснии и Герцеговины.

Ранее в июле он заявлял, что до конца года в Республике Сербской может состояться референдум по ее дальнейшему статусу, однако этого так и не произошло.

Ситуация в Республике Сербской

Ранее в июле президент Республики Сербской Милорад Додик подписал откровенно сепаратистский закон об отказе публикации в Республике Сербских актов и законов Боснии и Герцеговины, что вызвало резкую критику со стороны высокого представителя БиГ Кристиана Шмидта. Он аннулировал два закона, игнорировавших положения Конституционного суда БиГ, за что в РС в отношении него было "возбуждено" уголовное дело.

Напомним, что согласно Дейтонскому мирному соглашению, Босния по итогам войны в 1990-х годах была разделена на автономные регионы: Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты.

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСербияБосния и Герцеговина