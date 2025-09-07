Додають сили державі: Зеленський привітав українців з Днем воєнної розвідки (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем воєнної розвідки та показав відео роботи військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх. Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів", - зазначив Зеленський.
Він також подякував розвідникам за відвагу та відданість Україні, та за все, що вони роблять для держави та українців.
"Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання", - додав глава держави.
День воєнної розвідки України – це святковий день на честь воєнної розвідки МОУ та військової розвідки ЗСУ, що встановлений указом президента України 7 вересня 2022 року, відзначається щорічно відповідно 7 вересня.
Ця дата обрана через те, що згідно з указом президента України від 7 вересня 1992 року, було прийнято рішення щодо формування Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України.
Згодом, 1 червня 2007 року міністр оборони України підписав наказ № 302, яким встановив вітати військових розвідників України саме 7 вересня.