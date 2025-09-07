Додають сили державі: Зеленський привітав українців з Днем воєнної розвідки (відео)

"Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та вражають їх. Додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів", - зазначив Зеленський.

Він також подякував розвідникам за відвагу та відданість Україні, та за все, що вони роблять для держави та українців.

"Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання", - додав глава держави.