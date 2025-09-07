Добавляют силы государству: Зеленский поздравил украинцев с Днем военной разведки (видео)

"Сегодня День военной разведки Украины. Ежедневно наши люди делают больше, чем кажется возможным. Находят слабые места врага и поражают их. Добавляют силы нашему государству и значительно снижают ее для оккупантов", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил разведчиков за отвагу и преданность Украине, и за все, что они делают для государства и украинцев.

"Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи", - добавил глава государства.