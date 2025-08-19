Додайте цей секретний інгредієнт до котлет чи фрікадельок і вони стануть шедевром

Що треба знати про секретний інгредієнт у фарші

М’ясний фарш, приготований таким чином, буде неймовірно соковитим, ніжним і буквально танутиме у роті. Один популярний інгредієнт чудово підкреслює смак м’яса та позитивно впливає на його текстуру. Ці котлети - шедевр.

Секрет у вершковому маслі - продукті, який надає м’ясному фаршу зовсім нового виміру смаку. Додавання однієї столової ложки розм’якшеного вершкового масла до м’ясної суміші - це простий трюк, який перетворить ваш фарш на вибух смаку.

Вершкове масло робить котлети надзвичайно соковитими, м’якими та ніжними. Його кремова консистенція ідеально поєднується з фаршем зі свинини, цибулею та спеціями, надаючи страві неповторного смаку та аромату. Важливо, щоб масло було м’яким, тому варто заздалегідь дістати його з холодильника.

Що ще треба знати про ідеальні котлети

Звичайно, якість та свіжість м’яса також важливі. Варто поєднувати різні види, такі як свинина та яловичина. Використання свіжих, ароматних спецій також є гарною ідеєю. М’ясні кульки, приготовані з нежирного м’яса та обсмажені в невеликій кількості жиру, мають помірно низьку калорійність.

У поєднанні з картоплею та великою порцією овочів вони є ситною та поживною стравою.