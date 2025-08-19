Додавайте цей інгредієнт завжди до пасти: ось чому

Щоб страва з пасти вийшла дійсно досконалою, достатньо додати всього один продукт. Мова йде про шпинат, який не лише підсилює смак, а й корисний для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Способи додавання шпинату до пасти

Свіжий шпинат

Додайте його в гарячу пасту в самому кінці приготування. Листя швидко в’яне від тепла макаронів та соусу - цього достатньо, щоб зберегти вітаміни та ніжний смак.

Якщо соус вершковий або томатний, шпинат можна просто втрутити в готову страву.

Бланшований шпинат

Киньте шпинат на 30-40 секунд у киплячу воду, одразу відкиньте на друшляк і промийте холодною водою. Потім дрібно наріжте та додайте у соус або безпосередньо в пасту.

Обсмажений шпинат

На оливковій олії злегка підсмажте часник, додайте шпинат і тушкуйте 1-2 хвилини, поки він "сяде". Після цього змішайте його з пастою та соусом.

Переваги шпинату

Багатий на антиоксиданти

Антиоксиданти, включаючи вітамін С, лютеїн та зеаксантин, є одними з найважливіших поживних речовин для зниження запалення.

Шпинат також є чудовим джерелом вітаміну Е, який може допомогти зменшити запалення. Ці антиоксиданти працюють, нейтралізуючи шкідливі молекули, які називаються вільними радикалами, які можуть пошкоджувати клітини, призводячи до таких проблем, як запалення та хронічні захворювання.

Насичує клітковиною

Клітковина сприяє здоровому, різноманітному кишковому мікробіому, який впливає на імунне здоров'я та запалення. Вживання достатньої кількості клітковини може допомогти запобігти хронічним запальним захворюванням, таким як серцево-судинні захворювання, розлади травлення та діабет.

Лише півсклянки вареного шпинату додає близько 2 грамів клітковини або 7% від добової норми.

Зручність та універсальність

Шпинат широко доступний, універсальний і готується швидко та легко.

Додавання шпинату до пасти – чудовий варіант, оскільки він має м’який смак і в’яне при нагріванні, тому ви можете додати його велику кількість.

Кому не можна їсти шпинат

Шпинат містить багато користі, але деяким людям він може завдати шкоди. Зокрема: