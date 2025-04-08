Застосунок "Мрія" допоможе школярам боротися з булінгом, - Зеленський

За словами президента, у "Мрію" планують додати додаткові функції для дітей. І безпека - ключовий пріоритет.

"Буде така функція, коли, наприклад, батьки зможуть бачити, що діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Це дуже важливо, це один з методів будувати довіру батьків до школи, до всієї системи навчання", - уточнив Зеленський.

Також він додав, що в Україні планують вибудувати довіру з дітьми на тлі того, що в школах є різні прояви булінгу. Тому у школярів має бути реальний інструмент, щоб повідомити про такий булінг.

Зеленський зазначив, що дитина не завжди може розповісти про те, що відбувається, своєму вчителю, батькам і, тим більше, адміністрації школи. І в самих школах не завжди своєчасно реагують на булінг.

"Тому серед функціоналу "Мрії" обов'язково має бути можливість для самих дітей повідомити, що вони бачать або що з ними відбувається. Сказати, що підтримка потрібна, має бути максимально просто. І, якщо потрібна, конфіденційно. Головне, щоб була довіра і реальний захист для кожної дитини", - додав він.