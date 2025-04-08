Застосунок "Мрія" допоможе школярам боротися з булінгом, - Зеленський

В Україні для школярів хочуть спростити можливість повідомляти про булінг. Таку функцію додадуть в освітній застосунок "Мрія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта".
За словами президента, у "Мрію" планують додати додаткові функції для дітей. І безпека - ключовий пріоритет.
"Буде така функція, коли, наприклад, батьки зможуть бачити, що діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Це дуже важливо, це один з методів будувати довіру батьків до школи, до всієї системи навчання", - уточнив Зеленський.
Також він додав, що в Україні планують вибудувати довіру з дітьми на тлі того, що в школах є різні прояви булінгу. Тому у школярів має бути реальний інструмент, щоб повідомити про такий булінг.
Зеленський зазначив, що дитина не завжди може розповісти про те, що відбувається, своєму вчителю, батькам і, тим більше, адміністрації школи. І в самих школах не завжди своєчасно реагують на булінг.
"Тому серед функціоналу "Мрії" обов'язково має бути можливість для самих дітей повідомити, що вони бачать або що з ними відбувається. Сказати, що підтримка потрібна, має бути максимально просто. І, якщо потрібна, конфіденційно. Головне, щоб була довіра і реальний захист для кожної дитини", - додав він.
Нагадаємо, ще минулого року в Україні почали тестувати застосунок "Мрія" для шкіл. Там діти могли побачити свої оцінки, домашні завдання і не тільки.
Уже починаючи відсьогодні заявки на впровадження "Мрії" можуть подати всі школи в Україні. Також планується, що "Мрія" запрацює для університетів і дитсадків.
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