Приложение "Мрия" поможет школьникам бороться с буллингом, - Зеленский

По словам президента, в "Мрию" планируют добавить дополнительные функции для детей. И безопасность - ключевой приоритет.

"Будет такая функция, когда, например, родители смогут видеть, что дети спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Это очень важно, это один из методов строить доверие родителей к школе, ко всей системе обучения", - уточнил Зеленский.

Также он добавил, что в Украине планируют выстроить доверие с детьми на фоне того, что в школах есть разные проявления буллинга. Поэтому у школьников должен быть реальный инструмент, чтобы сообщить о таком буллинге.

Зеленский отметил, что ребенок не всегда может рассказать о происходящем своему учителю, родителям и, тем более, администрации школы. И в самих школах не всегда своевременно реагируют на буллинг.

"Поэтому среди функционала "Мрии" обязательно должна быть возможность для самих детей сообщить, что они видят или что с ними происходит. Сказать, что поддержка нужна, должно быть максимально просто. И, если нужна, конфиденциально. Главное, чтобы было доверие и реальная защита для каждого ребенка", - добавил он.