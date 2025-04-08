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Приложение "Мрия" поможет школьникам бороться с буллингом, - Зеленский

Иллюстративное фото: в Украине школьники смогут сообщить о буллинге через приложение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине для школьников хотят упростить возможность сообщать о буллинге. Такую функцию добавят в образовательное приложение "Мрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на EdTech-ивенте "Мрия - Постобразование".

По словам президента, в "Мрию" планируют добавить дополнительные функции для детей. И безопасность - ключевой приоритет. 

"Будет такая функция, когда, например, родители смогут видеть, что дети спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Это очень важно, это один из методов строить доверие родителей к школе, ко всей системе обучения", - уточнил Зеленский. 

Также он добавил, что в Украине планируют выстроить доверие с детьми на фоне того, что в школах есть разные проявления буллинга. Поэтому у школьников должен быть реальный инструмент, чтобы сообщить о таком буллинге. 

Зеленский отметил, что ребенок не всегда может рассказать о происходящем своему учителю, родителям и, тем более, администрации школы. И в самих школах не всегда своевременно реагируют на буллинг. 

"Поэтому среди функционала "Мрии" обязательно должна быть возможность для самих детей сообщить, что они видят или что с ними происходит. Сказать, что поддержка нужна, должно быть максимально просто. И, если нужна, конфиденциально. Главное, чтобы было доверие и реальная защита для каждого ребенка", - добавил он. 

Приложение "Мрия"

Напомним, еще в прошлом году в Украине начали тестировать приложение "Мрия" для школ. Там дети могли увидеть свои оценки, домашние задания и не только.

Уже начиная с сегодняшнего дня заявки на внедрение "Мрии" могут подать все школы в Украине. Также планируется, что "Мрия" заработает для университетов и детсадов.

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