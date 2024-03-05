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Додаток "Дія" не працює

Фото: додаток "Дія" перестав працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Додаток держпослуг "Дія" перестав працювати. Це сталося сьогодні, 5 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, при спробі авторизуватися спливає вікно з повідомленням "На жаль, сталася помилка". Користувачі в мережі пишуть про імовірний збій у роботі додатка. 

Фото: додаток держпослуг "Дія" перестав працювати (РБК-Україна)

Довідково

"Дія" - це мобільний застосунок, вебпортал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України. "Дію" було офіційно запущено у 2020 році.

Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти й інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих ситуаціях. Також через "Дію" (застосунок і/або портал) можна отримати такі державні послуги як "єМалятко" (комплексна послуга при народженні дитини), зареєструвати бізнес і ФОП онлайн, сплачувати податки й подавати декларації, підписувати документи, змінювати місце реєстрації тощо.

Застосунком і порталом, за останніми даними, користується вже понад 20 млн людей. 

 

Раніше РБК-Україна розповідало, як з першого разу пройти перевірку "Дія.Підпис".

Також ми писали, що в "Дії" скоро з'являться електронні документи про освіту.

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