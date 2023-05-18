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Додаток ChatGPT представили користувачам iOS: коли буде доступним в Україні

Фото: ChatGPT (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 18 травня, чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT отримав офіційний додаток. Їм можуть користуватись власники гаджетів на платформі iOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії OpenAI.

"Додаток ChatGPT можна використовувати безкоштовно, він синхронізує вашу історію на всіх пристроях. Він також інтегрує Whisper (нейронна мережа - ред.), нашу систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, що забезпечує голосове введення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписники ChatGPT Plus отримують ексклюзивний доступ до можливостей GPT-4 , ранній доступ до функцій і швидкий відгук - і все це на iOS.

Розробники повідомили, що наразі відбувається запуск додатка в США. За їх словами, найближчими тижнями планується розширення і до інших країн. Таким чином жителям України варто буде почекати певний час.

Представники OpenAI додали, що користувачі Android у майбутньому також матимуть змогу встановити додаток.

ChatGPT

Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами.

ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року, він привернув увагу своїми широкими можливостями: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей, хоча його фактична точність і піддалася критиці.

Доступ до сервісу обмежений у таких країнах як Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран.

Нагадаємо, що чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став доступним в Україні 18 лютого.

Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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