RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приложение ChatGPT представили пользователям iOS: когда будет доступно в Украине

Фото: ChatGPT (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 18 мая, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT получил официальное приложение. Им могут воспользоваться владельцы гаджетов на платформе iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании OpenAI.

"Приложение ChatGPT можно использовать бесплатно, оно синхронизирует вашу историю на всех устройствах. Оно также интегрирует Whisper (нейронная сеть - ред.), нашу систему распознавания языка с открытым исходным кодом, обеспечивающей голосовой ввод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписчики ChatGPT Plus получают эксклюзивный доступ к возможностям GPT-4, ранний доступ к функциям и быстрый отклик - и все это на iOS.

Разработчики сообщили, что сейчас происходит запуск приложения в США. По их словам, в ближайшие недели планируется расширение и в другие страны. Таким образом жителям Украины стоит подождать некоторое время.

Представители OpenAI добавили, что пользователи Android в будущем также смогут установить приложение.

ChatGPT

Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках.

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года, он привлек внимание своими широкими возможностями: написание кода, создание текстов, возможности перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов, хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Доступ к сервису ограничен в таких странах как Китай, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла, Иран.

Напомним, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал доступен в Украине 18 февраля.

Более подробно о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneiOS