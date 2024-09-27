В "Армія+" можна редагувати дані: як це зробити

У застосунку "Армія+" з’явилася нова функція для військовослужбовців – тепер можна коригувати дані про військову службу. Після внесення змін генерується номер заявки, за яким можна відстежувати статус оновлення інформації.

Від моменту запуску "Армія+" деякі військові стикнулися з проблемою, коли інформація про їхню службу не відображалася в додатку. Найчастіше це траплялося через те, що дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не були оцифровані. Для виправлення цього необхідно було завантажити додаток "Резерв+" і через нього надсилати запити.

У Міноборони зазначають, що протягом перших чотирьох тижнів роботи понад 60 тис. військовослужбовців оновили свої дані через "Резерв+". Однак це було незручно, оскільки вимагало встановлення додаткового застосунку і не надавало зворотного зв’язку про статус заявки. Тепер процедуру спростили.

Як оновити дані через "Армія+":

Завантажте або оновіть застосунок та авторизуйтеся.

Якщо дані про вашу службу відсутні, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу". Натисніть "Я точно чинний військовий".

Заповніть форму, вказавши необхідну інформацію, та надішліть запит.

Отримайте номер заявки, який дозволить відстежувати її статус, та очікуйте сповіщення про результат.

З моменту запуску "Армія+" за півтора місяця у застосунку авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Близько 1 тисячі військових частин вже впровадили цей сервіс, а також подано 7 тисяч електронних рапортів, які мають юридичний статус паперових.