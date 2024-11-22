Додаткові виплати для військових викладачів: кому передбачені та як оформити

Хто має право на виплату

Додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень встановлена для:

військовослужбовців керівного складу;

інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин, зокрема навчальних центрів, підрозділів та шкіл підготовки.

Перелік навчальних військових частин та посад, яким передбачено цю виплату, визначається рішенням міністра оборони України.

Умови отримання

Виплата нараховується на період підготовки та навчання персоналу, починаючи з першого дня занять і до їх завершення.

Винагорода виплачується незалежно від кількості проведених занять.

Її отримують також тимчасово виконуючі обов’язки інструкторів та відряджені військовослужбовці, які беруть участь у навчанні.

Порядок оформлення

Виплата здійснюється на підставі наказу командира частини, а для командирів - наказом старшого командира.

Підставою для наказу є рапорти командирів підрозділів та звітні документи, що підтверджують участь у підготовці особового складу.

До звітних документів належать:

розпорядження на проведення підготовки;

накази про проведення навчальних заходів;

розклади занять, журнали обліку бойової підготовки;

плани-конспекти занять;

відомості з результатами виконання стрільб, водіння та нормативів.

Хто не отримує виплати

Виплата не передбачена військовослужбовцям, які:

тимчасово відсутні у частині (у відпустці, на лікуванні чи у відрядженні, не пов’язаному з навчанням);

не мають необхідного рівня підготовки сержантського чи інструкторського складу;

порушили дисципліну (самовільно залишили частину, перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, відсторонені від посади тощо).

Додаткові виплати для інструкторів та викладачів навчальних центрів — це важливий крок підтримки та мотивації військових, які працюють над підвищенням боєздатності армії. Міністерство оборони наголошує, що ці кошти спрямовані на забезпечення якісної підготовки особового складу для виконання завдань в умовах воєнного стану.