Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить

Кто имеет право на выплату

Дополнительная выплата в размере от 15 000 до 30 000 гривен установлена для:

военнослужащих руководящего состава;

инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей, включая учебные центры, учебные подразделения и школы подготовки.

Перечень учебных воинских частей и должностей, которым полагается данная выплата, определяется решением министра обороны Украины.

Условия получения

Выплата начисляется на период подготовки и обучения персонала, начиная с первого дня занятий до их завершения.

Выплата предоставляется независимо от количества проведенных занятий.

Ее получают также временно исполняющие обязанности инструкторов и командированные военнослужащие, участвующие в обучении.

Порядок оформления

Выплата производится на основании приказа командира части, а для командиров - приказом старшего командира.

Основанием для приказа являются рапорты командиров подразделений и отчетные документы, подтверждающие участие в подготовке личного состава.

К отчетным документам относятся:

распоряжения на проведение подготовки;

приказы о проведении учебных мероприятий;

расписание занятий, журналы учета боевой подготовки;

планы-конспекты занятий;

ведомости с результатами выполнения стрельб, вождения и нормативов.

Кто не получает выплаты

Выплата не предоставляется военнослужащим, которые:

временно отсутствуют в части (в отпуске, на лечении или в командировке, не связанной с обучением);

не имеют требуемого уровня подготовки сержантского или инструкторского состава;

нарушили дисциплину (самовольно оставили часть, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отстранены от должности и т.д.).

Дополнительные выплаты для инструкторов и преподавателей учебных центров - это важная мера поддержки и мотивации военных, работающих над повышением боеспособности армии. Министерство обороны подчеркивает, что данные средства направлены на обеспечение качественной подготовки личного состава для выполнения задач в условиях военного положения.