Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить

Во время военного положения военнослужащие из числа руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров получают дополнительные выплаты. Это решение принято для поддержки и мотивации военных, занимающихся подготовкой личного состава,выплата производится на основании приказа командира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.
Дополнительная выплата в размере от 15 000 до 30 000 гривен установлена для:
военнослужащих руководящего состава;
Перечень учебных воинских частей и должностей, которым полагается данная выплата, определяется решением министра обороны Украины.
Выплата начисляется на период подготовки и обучения персонала, начиная с первого дня занятий до их завершения.
Выплата предоставляется независимо от количества проведенных занятий.
Выплата производится на основании приказа командира части, а для командиров - приказом старшего командира.
Основанием для приказа являются рапорты командиров подразделений и отчетные документы, подтверждающие участие в подготовке личного состава.
распоряжения на проведение подготовки;
Выплата не предоставляется военнослужащим, которые:
временно отсутствуют в части (в отпуске, на лечении или в командировке, не связанной с обучением);
Дополнительные выплаты для инструкторов и преподавателей учебных центров - это важная мера поддержки и мотивации военных, работающих над повышением боеспособности армии. Министерство обороны подчеркивает, что данные средства направлены на обеспечение качественной подготовки личного состава для выполнения задач в условиях военного положения.
Напомним,что в Вооруженных Силах Украины открыта первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК)
Кроме того,в начале октября Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект сертификации школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).