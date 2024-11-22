Додаткові виплати для військових викладачів: кому передбачені та як оформити

Під час воєнного стану військовослужбовці з числа керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів отримують додаткові виплати. Це рішення ухвалено для підтримки та мотивації військових, які займаються підготовкою особового складу,виплата здійснюється на підставі наказу командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform.