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Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить

Укрина, Пятница 22 ноября 2024 16:20
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Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить Фото: доплаты для преподавателей военных учебных центров (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Во время военного положения военнослужащие из числа руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров получают дополнительные выплаты. Это решение принято для поддержки и мотивации военных, занимающихся подготовкой личного состава,выплата производится на основании приказа командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.

Кто имеет право на выплату

Дополнительная выплата в размере от 15 000 до 30 000 гривен установлена для:

  • военнослужащих руководящего состава;

  • инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей, включая учебные центры, учебные подразделения и школы подготовки.

Перечень учебных воинских частей и должностей, которым полагается данная выплата, определяется решением министра обороны Украины.

Условия получения

  • Выплата начисляется на период подготовки и обучения персонала, начиная с первого дня занятий до их завершения.

  • Выплата предоставляется независимо от количества проведенных занятий.

  • Ее получают также временно исполняющие обязанности инструкторов и командированные военнослужащие, участвующие в обучении.

Порядок оформления

  • Выплата производится на основании приказа командира части, а для командиров - приказом старшего командира.

  • Основанием для приказа являются рапорты командиров подразделений и отчетные документы, подтверждающие участие в подготовке личного состава.

К отчетным документам относятся:

  • распоряжения на проведение подготовки;

  • приказы о проведении учебных мероприятий;
  • расписание занятий, журналы учета боевой подготовки;
  • планы-конспекты занятий;
  • ведомости с результатами выполнения стрельб, вождения и нормативов.

Кто не получает выплаты

Выплата не предоставляется военнослужащим, которые:

  • временно отсутствуют в части (в отпуске, на лечении или в командировке, не связанной с обучением);

  • не имеют требуемого уровня подготовки сержантского или инструкторского состава;
  • нарушили дисциплину (самовольно оставили часть, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отстранены от должности и т.д.).

Дополнительные выплаты для инструкторов и преподавателей учебных центров - это важная мера поддержки и мотивации военных, работающих над повышением боеспособности армии. Министерство обороны подчеркивает, что данные средства направлены на обеспечение качественной подготовки личного состава для выполнения задач в условиях военного положения.

Напомним,что в Вооруженных Силах Украины открыта первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК)

Кроме того,в начале октября Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект сертификации школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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