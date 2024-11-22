Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить

Во время военного положения военнослужащие из числа руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров получают дополнительные выплаты. Это решение принято для поддержки и мотивации военных, занимающихся подготовкой личного состава,выплата производится на основании приказа командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.