Дополнительные выплаты для военных преподавателей: кому предусмотрены и как оформить
Во время военного положения военнослужащие из числа руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров получают дополнительные выплаты. Это решение принято для поддержки и мотивации военных, занимающихся подготовкой личного состава,выплата производится на основании приказа командира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.
Кто имеет право на выплату
Дополнительная выплата в размере от 15 000 до 30 000 гривен установлена для:
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военнослужащих руководящего состава;
- инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей, включая учебные центры, учебные подразделения и школы подготовки.
Перечень учебных воинских частей и должностей, которым полагается данная выплата, определяется решением министра обороны Украины.
Условия получения
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Выплата начисляется на период подготовки и обучения персонала, начиная с первого дня занятий до их завершения.
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Выплата предоставляется независимо от количества проведенных занятий.
- Ее получают также временно исполняющие обязанности инструкторов и командированные военнослужащие, участвующие в обучении.
Порядок оформления
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Выплата производится на основании приказа командира части, а для командиров - приказом старшего командира.
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Основанием для приказа являются рапорты командиров подразделений и отчетные документы, подтверждающие участие в подготовке личного состава.
К отчетным документам относятся:
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распоряжения на проведение подготовки;
- приказы о проведении учебных мероприятий;
- расписание занятий, журналы учета боевой подготовки;
- планы-конспекты занятий;
- ведомости с результатами выполнения стрельб, вождения и нормативов.
Кто не получает выплаты
Выплата не предоставляется военнослужащим, которые:
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временно отсутствуют в части (в отпуске, на лечении или в командировке, не связанной с обучением);
- не имеют требуемого уровня подготовки сержантского или инструкторского состава;
- нарушили дисциплину (самовольно оставили часть, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отстранены от должности и т.д.).
Дополнительные выплаты для инструкторов и преподавателей учебных центров - это важная мера поддержки и мотивации военных, работающих над повышением боеспособности армии. Министерство обороны подчеркивает, что данные средства направлены на обеспечение качественной подготовки личного состава для выполнения задач в условиях военного положения.
Напомним,что в Вооруженных Силах Украины открыта первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК)
Кроме того,в начале октября Министерство обороны Украины запустило экспериментальный проект сертификации школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).