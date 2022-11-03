Додаткові сили США зберігатимуть присутність у Європі тривалий час, - Байден

Сполучені Штати зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Глава Білого дому відповів на запитання, як довго додаткові сили США залишатимуться у Польщі та інших країнах НАТО.
"Вони будуть там тривалий час", - сказав він.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами продовжується обговорення можливого розміщення ядерної зброї на польській території.
Політик зазначив, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії НАТО (Nuclear sharing).
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